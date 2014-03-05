Український бізнес заборгував банкам Росії $10 млрд - ЗМІ

Борги українських компаній перед дочірніми структурами семи банків РФ в Україні на кінець 2013 року перевищили 94,4 млрд грн ($9,7 млрд), повідомляє газета "Комерсант" з посиланням на власні підрахунки. Банкіри стверджують, що видані ними кредити на 100% забезпечені заставами з числа ліквідних активів. Однак експерти сумніваються в ефективності зусиль росіян щодо стягнення проблемних боргів українських позичальників.

Видання зазначає, що на тлі переддефолтного стану України зростають ризики зміни власників українських підприємств з числа топ-100, які опинилися в заставі в українських дочірніх структур російських банків.

За підсумками четвертого кварталу 2013 року, юридичні особи винні були Промінвестбанку (ПІБ, дочірній ВЭБу) 28,2 млрд грн ($2,9 млрд), українському Сбербанку - 24,66 млрд грн ($2,5 млрд). "ВТБ Україна" місцеві підприємства заборгували 15,68 млрд грн ($1,61 млрд), "дочкам" Альфа-банку - 15,4 млрд грн ($1,58 млрд), Газпромбанку - 8,18 млрд ($800 млн), Банку Москви - 1,69 млрд ($170 млн), Петрокоммерца - 619,3 млн ($63,5 млн). Обсяг боргів з початку року зріс, стверджують банкіри.

Джерела газети в ВЭБі і ВТБ запевняють, що всі кредити дочірнього банку в Україні "забезпечені заставами на 100%", частина знаходиться на балансі материнських банків. Один зі співрозмовників говорить, що як забезпечення банки отримували акції, частки у холдингових компаніях та нерухомість.

Старший директор Fitch Ratings Олександр Данилов сумнівається в ефективності зусиль банків щодо стягнення активів у політичній обстановці: "І раніше-то було непросто стягнути майно з боржника в Україні. Більшість українських застав важко назвати ліквідними. Навіть якщо об'єкти, що добудовані, реалізувати їх швидко і без втрат вартості буде проблематично. А робота з великими заставами - сам по собі завжди досить складний захід".

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