ВВП Австралії за рік зріс на 2,8%

Економіка Австралії минулого року продовжувала стійко розвиватися, ВВП країни зріс в останньому кварталі на 0,8%, а за весь рік - на 2,8%. Про це повідомило Національне статистичне бюро, передає ИТАР-ТАСС.

У відомстві зазначають, що головними локомотивами зростання в четвертому кварталі 2013 року стали збільшення обсягів експорту і зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку.

Ці офіційні дані виявилися кращими за прогнози експертів, які вважали, що зростання ВВП в 2013 році складе 2,5%, а в четвертому кварталі - 0,6%. У той же час фахівці вказують, що зареєстроване в кінці року підвищення споживчої активності, швидше за все, мало тимчасовий характер.

Національна економіка Австралії не знає спадів вже 23 роки.

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