«Сбербанк Росії» відновив кредитування фізосіб в Україні

Банк прийняв рішення зняти обмеження по споживчому кредитуванню клієнтів

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні відновив раніше припинене кредитування фізичних осіб, повідомила УНІАН прес-служба банку. Згідно з повідомленням, банк прийняв рішення зняти обмеження щодо споживчого кредитування клієнтів - власників зарплатних карт, а також відновив повторний продаж кредитів клієнтам, які повністю погасили кредити раніше. Як повідомляв УНІАН, дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні з 20 лютого припинив видачу кредитів фізичним та юридичним особам, які не були раніше клієнтами банку.

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