Тютюновий акциз приніс до бюджету 18 мільярдів гривень

За минулий рік загальні акцизні надходження з товарів, вироблених в Україні, склали понад 27 млрд. грн. У тому числі близько 18 млрд. гривень - з тютюнових виробів, 5,4 млрд. грн. - з алкогольних напоїв, 3,6 млрд. - з пива та інших підакцизних товарів.

Зростання акцизних надходжень у 2013 році (на 3,1%) у Міністерстві доходів і зборів (нагадаємо, що зараз Міністерство проходить процедуру трансформації в окремі податкове і митне відомства) пов'язують, насамперед, із запровадженням з початку 2013 р. нової акцизної системи на тютюнові вироби.

За словами глави департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів Нелі Приваловой, частка тютюнового акцизу в загальних акцизних надходжень за минулий рік зросла і перевищила 70%.

- Нам вдалося забезпечити серйозне зростання доходів від тютюнового акцизу - навіть незважаючи на те, що виробництво тютюнових виробів за рік скоротилося на 8 мільярдів штук (майже на 10%). Діюча акцизна система на тютюнові вироби довела свою ефективність - розповіла Неля Привалова.

Також вона нагадала, що з 2013 р. в діючій акцизної системи на тютюнові вироби були істотно підвищені специфічна частина акцизу (яка не залежить від ціни) і мінімальне акцизне податкове зобов'язання, але при цьому знижена роль процентної складової акцизу. Крім того, був підвищений акциз на тютюнову сировину і введена авансова сплата акцизного податку.

Фінансовий аналітик Мар'ян Заблоцький в цілому позитивно оцінює зміни в акцизній політиці:

- У нової системи є плюс: вона спрямована на те, щоб не було надто дешевих сигарет. У багатьох країнах Європи, наприклад, у Швеції, взагалі використовують лише фіксовану ставку акцизу на тютюнові вироби. В Україні ж, незважаючи на збільшення ролі фіксованої частини акцизу, система поки залишається змішаною.

Також експерт відзначив існування міжгалузевих перекосів у акцизної системи України.

- Загалом у нас акцизи збалансовані не дуже добре. Особливо це стосується алкоголю. Є сильні акцизні перекоси в користь дешевизни горілчаної продукції - впевнений Мар'ян Заблоцький.