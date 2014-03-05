Кабмін збільшить обсяг дотацій для Криму

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прогнозує, що курортного сезону в АРК не буде, тому доручив розробити план надання автономії додаткових дотацій з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Будуть складнощі в поточному році, оскільки після того, як російські танки і військовослужбовці з'явилися в АРК, думаю, що фактично курортного сезону не буде. А не буде курортного сезону, не буде додаткових доходів до бюджету. Тому нам зараз треба думати», - сказав Яценюк.

У зв'язку з цим він звернувся до міністра фінансів Олександра Шлапака «подумати, як потрібно скоригувати доходи АРК».

«Оскільки їм доведеться допомагати і збільшувати обсяги дотацій для того, щоб втримати соціальну ситуацію в Криму», - сказав Яценюк.