Долар піднявся до 9,65 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 9,2500/9,6500, повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг".

Ціни на російську валюту знизилися - 0,2560/0,2670, котирування по євро-гривні пішли вниз - 12,7040/13,2550. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3736/38 (вівторок - 1,3754/56).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 березня, на міжбанківському валютному ринку України гривня піднялася до 9,40 грн/дол.