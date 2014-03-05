Доходи держбюджету за січень-лютий скоротилися на 2,29 млрд грн

За січень-лютий 2014 року в загальний і спеціальний фонди державного бюджету України надійшло 52,2 млрд грн, що на 4,2%, або 2,29 млрд грн, менше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

За оперативними даними Держказначейства, у загальний фонд держбюджету надійшло 46,2 млрд грн, що на 1,1 млрд грн, або на 2,5%, перевищує показник січня-лютого 2013 року. В спеціальний фонд держбюджету надійшло 6 млрд грн з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету, що нижче минулорічного показника на 3,4 млрд грн, або на 36%.

Також повідомляється, що в січні-лютому відшкодовано 6,6 млрд грн ПДВ, що на 2,234 млрд грн (на 25,3%) менше відповідного показника за січень-лютий 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня 2014 року склав 1,607 млрд грн, що на 29,1 млн грн, або на 1,8%, менше дефіциту за підсумками січня 2013 року в розмірі 1,636 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України склали 25,299 млрд грн, що на 2,098 млрд грн, або 9,04%, більше показника січня 2013 року.

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Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює доходи держбюджету на 2014 рік на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн.



