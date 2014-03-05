На міжбанку до 12:00 гривня зросла до 9,37 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,2500/9,6500, до 12:00 звузився спред 9,2500/9,3700, повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2670, до 12:00 ціни знизилися 0,2558/0,2592. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 36.1250 (-0.0025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3736/38, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,7040/13,2550, до 12:00 ціни становили 12,7040/12,8725.