Мінфін розкритикував фінансову дисципліну в регіонах

Капітальні та інші витрати з державного бюджету не оплачуватимуться до виплати зарплати і платежів за енергоносії.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак під час засідання Кабінету міністрів України.

«Ми розробляємо спеціальний режим використання коштів і підкріплюємо нашу позицію через казначейство. Не оплачуватимуться жодні капітальні витрати і ніякі інші до тих пір, поки не буде виплачена зарплата і сплачено за енергоносії», - сказав міністр.

За словами Шлапака, уряд прийняв постанову, що передбачає використання місцевих бюджетів, яка надійде до регіонів найближчим часом. Мета цієї постанови - не допустити ситуації, як наприкінці минулого - початку цього року, коли близько 77% коштів місцеві бюджети використовували не на першочергові, а на капітальні та інші витрати, за наявності заборгованості із зарплати та за енергоносії.

Також міністр відзначив, що в рамках цієї постанови буде впорядковано держбюджет. «Необхідно на місцях знайти ресурси щодо збільшення місцевих бюджетів як мінімум на 2% і скоротити витрати на 1%. Повірте, цей план дуже простий. Якщо порівнювати з тим планом, який доведеться виконати нам у центрі», - сказав Шлапак, і попросив регіони надати розрахунки і пропозиції до 31 березня, а також переглянути на сесіях пільги місцевим суб'єктам господарювання, яких, за оцінками міністерства, дуже багато.

Міністр закликав регіони утриматися до відкриття асигнувань на капітальні витрати. «Дочекайтеся, будь ласка, кінця березня місяця. Я думаю, до цього моменту будуть внесені зміни до держбюджету, зокрема й за міжбюджетними трансфертами, і ми зможемо повернутися до питання, в який спосіб і в якому обсягу ми можемо взагалі фінансувати будь-які капітальні витрати», - сказав він.

Шлапак звернувся з претензіями щодо фінансово-бюджетної дисципліни. «За 2013 рік фінансова інспекція виявила на 3,7 млрд грн порушень бюджетної дисципліни, з них на 1,1 млрд — виплати з оплати комунальних ресурсів. Це більше на 50% - і в сумі, і за кількістю, порівняно з 2012 роком», - сказав він.

Шлапак наголосив, що до цих пір не затверджено 86 місцевих бюджетів, зокрема 2 обласних бюджети, і закликав ряд районних адміністрацій прискорити бюджетний процес.

За словами міністра, уряд виконує всі свої зобов'язання за міжбюджетними відносинами. «Тільки за останні два місяці ми перерахували дотацій на 18,8 млрд грн», - сказав він і зазначив, що за дотаціями за лютий також все проплачено, і сьогодні останні платежі підуть в регіони.

«Ми, згідно із вашими запитами, 9 млрд грн профінансували за соціальними субвенціями. Повністю фінансуються також інші субвенції. Згідно з вашими запитами, надано 2,4 тис. кредитів на покриття тимчасових касових розривів близько 4 млрд грн», - відзначив Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає можливість секвестру бюджету і скорочення дохідної частини в обсягу 65-80 млрд грн. Як пояснив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, бюджет було сформовано на нереальних показниках доходів.