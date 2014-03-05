Банки підвищують відсотки за роздрібними вкладами

Середня ставка за річними вкладами у національній валюті вчора перевищила 19%. Банкіри підвищують ставки, щоб не просто зупинити відтік ліквідності, але й повернути його назад, повідомляє "Комерсант-Україна".

Банки намагаються зупинити відтік вкладів з допомогою своєї ключової "зброї" - підвищення депозитних ставок. Вчора середня прибутковість річних гривневих вкладів, згідно з українським індексом депозитів фізичних осіб (UIRD), вперше більше ніж за рік перевищила рівень 19%, досягнувши 19,02%.

Останній раз ціна роздрібних ресурсів перевищувала цю позначку 4 лютого 2013 року - тоді середня ціна депозитів становила 19,06%. З початку року річний UIRD зріс на 1,36 процентних пункту. Більш помітно підвищився тримісячний UIRD - на 1,62 п.п., до 17,61%.

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Пік виведення вкладниками грошей з банків стався під час збройних зіткнень у Києві. За даними глави Нацбанку Степана Кубіва, за 18-20 лютого громадяни зняли з банківських депозитів 30 млрд грн - 7% всього роздрібного портфеля. Минулого тижня відтік коштів сповільнився, але продовжувався.

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Щоб знову залучити вкладників і повернути кошти на рахунки, банкіри почали масово підвищувати ставки, а в окремих випадках - пропонувати компенсацію втрачених відсотків за той термін, коли депозити були зняті достроково, за умови їх швидкого повторного розміщення.

Найближчим часом банкіри очікують припинення відтоку грошей, незважаючи на ризики ескалації військового конфлікту.

У зв'язку з активним зростанням ставок на банківському ринку вже почали лунати заклики до їх адміністративного обмеження. Український кредитно-банківський союз (УКБС) звернулася до Нацбанку з пропозицією передбачити верхню межу вартості залучення грошей на внутрішньому ринку, яку не можна перевищувати.

"Якщо метою Нацбанку і Кабінету міністрів є кредитування економіки, необхідно знизити вартість залучення ресурсів. Наприклад, максимальна планка депозитних ставок у доларах може бути встановлена на рівні 7%, в євро - 5%, а в гривні - 13-14%. Тоді можна буде забезпечити кредитування економіки за ціною на рівні близько 17%, а не 24-25%, як зараз. Проте такі правила мають бути єдиними для всієї системи",- розповіла "Комерсант" генеральний директор УКБС Галина Оліфер.

На думку банкірів, відповідальність за зниження ціни грошей повинен взяти на себе НБУ.

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