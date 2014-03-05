Девальвація гривні зупинена - експерти

Як зазначив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман, українські банки є заручниками конституційної норми, яка зобов'язує повернути будь-який депозит фізособи за першою вимогою.

«Тому НБУ зобов'язаний допомагати реально працюючим банкам - держава створила ці проблеми, і держава зобов'язана їх вирішити і вирішує. Вирішує цілком успішно - гривнева ліквідність йде стабільним потоком на ринок. Одночасно НБУ перекрив основні потоки виходу цієї гривні на валютний ринок і девальвація гривні зупинена», - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Експерт зазначив, що завдяки активному тиску НБУ на спекулянтів долар проти гривні на міжбанку «глибоко пірнув» - нижче 10 грн/дол. «Офіційний курс гривні на сьогодні впав до 9,7241 за долар. Банківська система працює нормально, хоча і не без деяких затримки в платежах. Проблеми відчувають тільки банки, пов'язані з «Сім'єю», - додав Найман.

За словами експерта, великі банки, у яких висока частка депозитів фізосіб у пасивах, найбільш чутливі до відтоку вкладів, але регулятор буде надавати підтримку нормально працюючих банків, оскільки їхні проблеми можуть позначитися на всій банківській системі.

«Зміцнення гривні на міжбанківському ринку до рівня 9,09/9,47 гривень за долар США у вівторок стало наслідком не тільки міжнародної політичної ситуації, але і заходів Національного банку щодо стабілізації роботи банківського сектора», - вважає глава наглядової ради «Укрінбанку» Володимир Клименко.

На думку банкіра, запровадження тимчасових обмежень на зняття валютних депозитів, а також зосередження регулятора на підтримці поточної ліквідності фінустанов дасть можливість знизити попит на валюту і стабілізувати роботу системи загалом.

«Не тільки сам факт наявності нового уряду, але і готовність нового глави НБУ йти на діалог з банківським співтовариством дають багатьом учасникам ринку впевненість у зміні ситуації на краще. Введені обмеження банкіри вважають прийнятними. Зараз головне - забезпечити зниження паніки, дати банкам виплатити всі запитувані депозити, заспокоїти населення. Мораторій в такому випадку буде неактуальним», - вважає Клименко.

Банкір вважає, що банки зі свого боку пропонуватимуть клієнтам - фізичним особам і підприємствам антикризові депозитні пакети, щоб підтримати зусилля НБУ, зокрема депозити на 7-14 днів з пролонгацією, можливість повернути відсотки за дні, коли депозит не лежав у банку, підвищені ставки у валюті при конвертації. «Ці заходи дієво показали себе під час кризи 2008-2009 років, сьогодні вони також можуть спрацювати і мінімізувати відтік вкладів з системи», - зазначив він.

Також Клименко додав, що багато банків вже показують зниження відтоку вкладів, а ті фінустанови, які мали незначні труднощі з проведенням платежів, поступово повертаються до нормального ритму роботи. Однак при цьому, вважає банкір, економічна криза стимулюватиме відхід з ринку слабких гравців, що також сприятиме зміцненню системи.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відтоку депозитів з банків, акурс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10 -11 грн/дол. з 8 грн/дол. в грудні 2013 року.

Починаючи з п'ятниці, 28 лютого, гривня поступово зміцнюється на валютному ринку, та сьогодні, 5 березня, до 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 9,2500/9,3700 грн/дол.

Нагадаємо, що Нацбанк з 28 лютого встановив низку обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор надав банкам право у разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через касу та банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Глава Нацбанку Степан Кубів пообіцяв підтримувати банки, які працюють у законодавчому полі, оскільки у регулятора є достатньо інструментарію для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами банків. За словами голови НБУ, банківська система на сьогодні є здоровою, а вкладники захищені Фондом гарантування.

Читайте такожБанкір вважає, що девальвація гривні вже відбулася