ЄС пообіцяв позичити Києву 11 мільярдів євро

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу після спеціального засідання Комісії щодо України.

"Найнагальнішим пріоритетом ЄС є внесок в мирне вирішення нинішньої кризи, з повною повагою до міжнародних норм. Паралельно міжнародна спільнота має мобілізуватися для надання допомоги Україні для стабілізації її економічної та фінансової ситуації. Європейська комісія пропонує сьогодні пакет, метою якого є допомогти відданому, широкому й орієнтованому на реформи уряду у розбудові стабільного та заможного майбутнього України", - сказав Баррозу.

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"Що ми пропонуємо: принаймні 11 мільярдів євро в наступні пару років з бюджету ЄС та міжнародних фінансових інституцій, які знаходяться в ЄС", - додав Президент Єврокомісії.

Він зауважив, що пакет фінансової допомоги має коротко- і середньострокові перспективи.

Так, за словами Баррозу, у цьому пакеті передбачається:

- 3 млрд євро з бюджету ЄС в наступні роки (€1,6 млрд макроекономічної допомоги кредитами і допомога грантами на суму €1,4 млрд);

- до 8 млрд євро виділять Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку;

- потенційні 3,5 млрд євро через Інвестиційний механізм сусідства ЄС;

- створення донорської координаційної платформи;

- тимчасова дії глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, коли буде підписана Угода про асоціацію, що матиме позитивний вплив на торгівлю;

- створення Інвестиційного форуму високого рівня;

- модернізація української мережі газопроводів і робота над реверсними поставками газу, зокрема зі Словаччини;

- пришвидшення візової лібералізації;

- технічна допомога ЄС в різних галузях - від конституційної до правничої реформ і підготовки до виборів.

Пояснюючи причини, які спонукали ЄС виділити фінансову допомогу Україні, Баррозу підкреслив, що "ситуація в Криму має бути вирішена через діалог». «Я вітаю діалог між урядами України та Росії. Ніхто б не заперечував проти міжнародних спостерігачів у Криму. Нинішня криза є справжньою загрозою стабільності і навіть миру на континенті за багато років", - сказав Баррозу.

"Важливо мати мир і стабільність в Україні. Це важливо для регіональної стабільності і для глобальної стабільності", - наголосив Баррозу.