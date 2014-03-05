Мінфін хоче реструктуризувати держборги України

Україна допускає можливість проведення переговорів з реструктуризації зовнішніх державних боргів – зокрема, боргів Міжнародному валютному фонду і за валютними облігаціями, повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ніхто не порушує питання реструктуризації на початку переговорів, - сказав Шлапак. - Але поза всяким сумнівом, ми направлятимемо такі пропозиції (з реструктуризації - УНІАН) нашим партнерам». При цьому він зазначив, що поки що, на початку переговорів з кредиторами, питання реструктуризації ніхто не порушує.

Він уточнив, що до кінця року Україна має виплатити за своїми зовнішніми зобов'язаннями близько 10 млрд дол. «Це гроші, які ми винні Міжнародному валютному фонду, за єврооблігаціями, найбільша сума – це облігації, які емітував уряд у валюті, і які продавалися нашим громадянам. Ну і невелика сума – інші кредитори», - сказав Шлапак. При цьому він відзначив, що пікові платежі припадуть на травень, червень і серпень.