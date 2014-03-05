Кабмін урізав фінансування держпроектів на 48 млрд грн

Кабінет міністрів України в рамках впровадження режиму максимальної економії державних витрат прийняв рішення призупинити фінансування більш як 40 держпрограм і 80 держпроектів, які вимагали бюджетного фінансування в загальному обсягу близько 48 млрд грн, повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Кабмін переглянув перелік держпрограм, які впродовж останнього року не фінансувалися, це 42 таких програми. Крім того, ми переглянули 82 рішення за проектами, які вимагали бюджетного ресурсу. Загальний обсяг такого ресурсу – 48 млрд грн», - сказав Шлапак.

«Це не означає, що цими проектами ми не займатимемося. Це означає, що всі проекти будуть проаналізовані в частині реальності їх реалізації та наявності коштів під них. Ці проекти можуть бути внесені потім знову – можливо, в новому форматі, із забезпеченням реального джерела фінансування», - сказав Шлапак.

Крім того, він відзначив, що уряд також доручив провести інвентаризацію резиденцій і дач, які впродовж двох місяців мають бути передані у відання Фонду держмайна і потім продані. «Заборонено також купувати формений одяг, ноутбуки, автотранспорт, оплачувати мобільний зв'язок, робити ремонти, оплачувати чартерні рейси, створювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність працівників, заповнювати вакансії та видавати грошові винагороди чиновникам. Уряд також скоротив кількість заступників міністра – до трьох, включаючи першого заступника міністра», - сказав Шлапак, зазначивши, що така економія становитиме близько 0,5 млрд грн вже цього року.

Також Шлапак відзначив, що місцевим бюджетам поставлено завдання відшукати можливості збільшення дохідної частини на 2% і скорочення витратної частини на 1%. «До кінця місяця вони мають доповісти, як їм це вдалося», - сказав Шлапак.

Нагадаємо, що раніше міністр повідомляв, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбутися парку автомобілів, що належать центральним органам влади, і розпродати їх під контролем громадськості, а також ввести спеціальний режим використання коштів, що передбачає заборону фінансування капітальних витрат в умовах невиплати зарплати і нарощування боргів за спожиті енергоносії.

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