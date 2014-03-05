Долар на закритті міжбанку незначно піднявся

У середу, 5 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 9,3000/9,4000 грн/дол. з 9,2500/9,3700 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 12,7705/12,9120 грн/євро порівняно з 12,7040/12,8725 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3710/1,3745.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2560/0,2595 грн/рубль проти 0,2558/0,2592 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,0400 (-0.0875).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 9,1000/9,5000 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,1060/13,0730 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2558/0,2641 грн/рубль.

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