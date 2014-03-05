Україна не зможе погасити борг за газ без допомоги МВФ і кредитів Росії - Продан

Україна не зможе погасити борг перед Росією по газовому контракту без російських кредитів або фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики Юрій Продан.

«Як вам було відомо, погашення боргу мало бути здійснене через отримання російських кредитів. Російських кредитів немає, звичайно, ми не можемо погасити цей борг», - заявив Продан.

«Європа говорить, що ви можете прийти за фінансовою підтримкою. Ми сподіваємося на ті домовленості, які зараз маємо з МВФ», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що борг України перед Росією по газовому контракту становить 2 млрд дол. США, і він може бути погашений у разі надання Росією обіцяного кредиту.

4 березня в Києві розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Угоду про роботу фахівців Фонду було досягнуто наприкінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог.

Передбачуваний розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує одержати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років.

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