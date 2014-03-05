ЄББР готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ, йдеться в заяві банку.

При цьому, як наголошується, сума кредитування може бути більшою, якщо «дозволить економічна ситуація». «ЄБРР вважає вкрай важливою для інвесторів угоду України співробітничати з Міжнародним валютним фондом і вирішення питань подолання корупції, - йдеться в заяві банку. – ЄБРР протягом минулого року активно працював над Антикорупційною ініціативою України і розраховує на прогрес у цій сфері у співпраці з новою владою».

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У банку наголошують, що готові й далі працювати в тісній співпраці з владою України, насамперед у частині поліпшення умов залучення інвестицій у країну.

ЄБРР є одним з найбільших інвесторів і кредиторів України, учасником широкого спектру проектів як у державному, так і в приватному секторі України. У 2013 році банк профінансував у цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн. євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше показника 2012 року

Станом на 1 січня 2014 року ЄБРР узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро в 321 проект в Україні. Проте у зв'язку із загостренням політичної і економічної кризи в Україні банк переглянув свою роботу в нашій країні.

Зокрема, 19 лютого на тлі значного погіршення ситуації в нашій країні і розгортання повномасштабних бойових дій на вулицях Києва, що призвели до загибелі майже ста людей, ЄБРР заявив про припинення своєї діяльності в Україні.

Разом з тим, вже до кінця лютого банк відновив роботу і позитивно оцінив призначення Степана Кубіва головою Національного банку України.