Мінфін заявляє, що Україна вчасно погашає держборг

Обслуговування та погашення державного боргу України здійснюється у встановлені терміни в повному обсягу, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін наголошує, що Україна впродовж багатьох років є якісним і надійним позичальником, який своєчасно і в повному обсягу виконує взяті на себе зобов'язання.

При цьому особлива увага приділяється зовнішнім зобов'язанням України, що обумовлене необхідністю формування позитивного іміджу країни як суверенного позичальника.

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За даними Мінфіну, розміщення держоблігацій відбувається з урахуванням графіка платежів з обслуговування і погашення державного боргу на майбутні періоди з метою недопущення пікових навантажень на бюджет.

«Що стосується будь-яких питань реструктуризації та/або обміну короткострокового боргу на інші зобов'язання, то такі питання поки що не опрацьовуються Міністерством фінансів. Проте якщо інвестори захочуть здійснити будь-яку зміну і офіційно звернуться до Міністерства фінансів, то така пропозиція буде розглянута в найкоротші терміни», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна допускає можливість проведення переговорів із реструктуризації зовнішніх державних боргів – зокрема, боргів Міжнародному валютному фонду і за валютними облігаціях, як заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів Олександр Шлапак.

За словами міністра, до кінця року Україна має виплатити за своїми зовнішніми зобов'язаннями близько 10 млрд дол., зокрема МВФ, за єврооблігаціями і облігаціями уряду у валюті, які продавалися громадянам. Пікові платежі припадуть на травень, червень і серпень.