В Кабміні хочуть ввести Україну в ТОП-10 країн за легкістю ведення бізнесу

Формування регуляторної платформи, яка дозволяє Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу, є однією їх ключових завдань Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, повідомив в ефірі «Громадського ТБ» міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

«Що хотілося б зробити в три місяці, в найближчі півроку. По-перше, зробити прозорим процес держзакупівель. По-друге, сформувати регуляторну платформу для того, щоб Україна увійшла в десятку країн за легкістю ведення бізнесу», - сказав Шеремета.

При цьому він зазначив, що в даний час вже йде паралельна робота з налагодження зв'язків з парламентом, а також ведеться аналіз прийнятих і не прийнятих, але вже розроблених ініціатив.

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Раніше глава Мінекономрозвитку повідомляв, що ключовими завданнями його міністерства він бачить максимальне підвищення прозорості держзакупівель, ліквідацію можливостей для корупції, дерегулювання з метою полегшення і здешевлення ведення бізнесу, кроки з поліпшення стану людського капіталу країни.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року, Україна поліпшила свої позиції у рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу (Doing business - 2014) відразу на 25 пунктів - до 112 місця. При цьому експерти СБ зазначали, що наша країна має великий нереалізований потенціал, зокрема третина світового чорнозему, вигідне географічне розташування, досить великий внутрішній ринок і цілком розвинену інфраструктуру, і індустріальну базу.

Водночас, на думку експертів, незважаючи на те, що Україна впровадила більше реформ, ніж будь-яка інша країна в світі, треба зробити ще значно більше.