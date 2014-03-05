Глава Мінекономрозвитку вважає, що Україні потрібно залучити мінімум $13 млрд

«Ми у співпраці з Мінфіном працюємо над тим, щоб залучити кошти в Україну. Є велика ймовірність того, що ми зможемо залучити великі міжнародні кошти, щоб закрити наявну сьогодні потребу в коштах», - сказав Шеремета, зазначивши, що це будуть цільові кошти, які будуть видані під конкретні умови. «Гроші без мети - не думаю, що вони нам потрібні. У цих засобах є мета й умови. Ось про умови ми і поговоримо», - сказав міністр.

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При цьому міністр зазначив, що Україні потрібно залучити близько 13 млрд дол для того, щоб розрахуватися за всіма зобов'язаннями. «Нам протягом трьох місяців потрібно розраховуватися з боргами. Нам потрібно залучити мінімум 13 млрд», - сказав Шеремета, нагадавши, що обсяг боргів, який Україна повинна виплатити кредиторам, не набагато відрізняється від загального обсягу держрезервів. «Ми не можемо залишитися без резервів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Олександра Шлапака, Україна повинна виплатити кредиторам у 2014 році близько 10 млрд дол. Це гроші, які Україна повинна Міжнародному валютному фонду, за єврооблігаціями і валютними облігаціями.

В даний час в Україні працює місія Міжнародного валютного фонду. Основна мета - оцінка ситуації в Україні. У Мінфіні не виключили, що програма співпраці з МВФ може бути підписана найближчим часом. Попередній обсяг кредитування - 15 млрд дол.. Опитані УНІАН експерти відзначали, що перший транш програми може скласти близько 2-3 млрд дол..

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова виконати всі вимоги МВФ, якими б непопулярними вони не були, включаючи тарифне регулювання та регулювання курсу гривні.