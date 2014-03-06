У Британії рекордні повені завдали малому бізнесу збиток на $1,4 млрд

Збитки приватних підприємців Великобританії в результаті рекордних повеней перевищили 830 млн фунтів стерлінгів (1,4 млрд доларів). Про це йдеться в опублікованій в середу доповіді Федерації малого бізнесу країни, передає ИТАР-ТАСС.

У січні-лютому, згідно з документом, багато приватних підприємців Сполученого Королівства змушені були внаслідок стихії призупинити або суттєво обмежити надання послуг населенню. Найбільші збитки бізнесмени зазнали, зокрема, через серйозне падіння попиту на власні товари.

"Недавня негода завдала серйозного удару приватним підприємцям", - заявив представник Федерації Джон Аллан. Причому, значна їх кількість, за словами Аллана, "змушена була ліквідувати бізнес".

Нинішня зима в Англії та Уельсі стала найщедршою на опади за всю історію метеоспостережень, і наслідки рекордних повеней, за оцінками експертів, будуть відчуватися ще кілька місяців.