Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Торги щодо долара США відкрилися зниженням котирувань - 9,2000/9,5000
У четвер на міжбанківському валютному ринку України торги щодо долара США відкрилися зниженням котирувань - 9,2000/9,5000.
Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» ціни на російську валюту знизилися - 0,2546/0,2630, котирування по євро-гривні пішли вниз - 12,6235/13,0,370.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3721/23 (середа - 1,3736/38).
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Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 9,3000/9,4000 грн/дол. з 9,2500/9,3700 грн/дол. на 12:00.
Котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 12,7705/12,9120 грн/євро порівняно з 12,7040/12,8725 грн/євро, на 12:00.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3710/1,3745.
Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2560/0,2595 грн/рубль проти 0,2558/0,2592 грн/рубль, на 12:00.
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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