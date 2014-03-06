Кабмін звільнив главу Держфінінспекції Андрєєва

Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фінансової інспекції України Петра Андрєєва. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 121-р від 5 березня ц.р.

«Прийняти відставку голови Державної фінансової інспекції України Андрєєва Петра Петровича згідно з абзацом другим частини два статті 31 Закону України «Про державну службу»», - йдеться в розпорядженні.

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Довідка УНІАН. Петро Андрєєв очолював Держфінінспекцію, створену згідно з Указом Президента України на базі Головного контрольно-ревізійного Управління, з грудня 2010 року.

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