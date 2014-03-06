Кабмін звільнив главу Держфінінспекції Андрєєва
10:48, 06 березня 2014Фінанси
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Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фінансової інспекції України Петра Андрєєва
Кабмін звільнив главу Держфінінспекції Андрєєва
Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фінансової інспекції України Петра Андрєєва. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 121-р від 5 березня ц.р.
«Прийняти відставку голови Державної фінансової інспекції України Андрєєва Петра Петровича згідно з абзацом другим частини два статті 31 Закону України «Про державну службу»», - йдеться в розпорядженні.
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Довідка УНІАН. Петро Андрєєв очолював Держфінінспекцію, створену згідно з Указом Президента України на базі Головного контрольно-ревізійного Управління, з грудня 2010 року.
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