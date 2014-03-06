Канада призупинила економічне співробітництво з Росією

Влада Канади вирішила призупинити роботу спеціальної міжурядової комісії з розвитку економічних відносин з Росією через вторгнення російських військовослужбовців в Україну.

Про це йдеться в заяві глави канадського уряду Стівен Харпера, яку має УНІАН.

"Вторгнення Росії в Україну є очевидним порушенням міжнародного законодавства. Тому сьогодні я заявляю, що ми призупиняємо нашу участь в Міжурядовій економічній комісії Канада-Росія, створеній з метою розвитку економічних відносин між державами", - йдеться у заяві.

Глава канадського уряду закликав Президента Росії Володимира Путіна негайно вивести російській війська у місця дислокації та утриматися від подальших "провокаційних та небезпечних дій".

Канада також на прохання генерального прокурора України вирішила заморозити активи "посадовців режиму Януковича" і направити до Криму двох своїх військових спостерігачів у складі Верифікаційної місії ОБСЄ.

"Наші дії у щодо комісії, замороження активів корумпованих українських чиновників та участь у місії ОБСЄ є черговими прикладами нашої підтримки України та й реалізуються з метою стабілізувати напружену ситуації в Криму", - наголошується у заяві Харпера.

Як повідомляв УНІАН, раніше Харпер розпорядився призупинити усі заплановані двосторонні контакти з російськими Збройними силами.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

Українська влада заявляє, що ці загарбники – російські військовослужбовці.

4 березня Путін не визнав наявності в Криму російських військовослужбовців і сказав, що українські військові частини блокуються місцевими «силами самооборони».

5 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав «нісенітницею» і провокацією численні фото- і відеодокази присутності російських солдатів і військової техніки в Криму.

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