Зовнішній держборг Росії зріс до $55,7 млрд

Зовнішній держборг Росії збільшився в 2013 році на $5,025 млрд (+ 9,9%) до $55,794 млрд, повідомляє Вести.Экономика з посиланням на Мінфін. Зовнішній держборг, виражений в євро, збільшився за рік на 2 млрд 276,2 млн євро до 40 млрд 607,1 млн євро.

У січні держборг скоротився на $43 млн (- 0,1%) до $55,751 млрд (248 млн євро до 40 млрд 855,1 млн євро).

Основна частина боргу припадає на зовнішні облігаційні позики Росії, заборгованість за якими на 1 лютого склала $40 млрд 660,7 млн. В 2013 р. борг за облігаціями збільшився на $5 млрд 757,4 млн (+ 16,5%) до $40 млрд 667,8 млн проти $34 млрд 910,4 млн в 2012 р.

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Заборгованість Росії перед міжнародними фінансовими організаціями скоротилася минулого року на $460,9 млн (- 22,7%) до $1 млрд 565,3 млн.

Заборгованість Росії перед офіційними кредиторами - членами Паризького клубу, не була предметом реструктуризації, - скоротилася в 2013 р. на $170,2 млн (- 52%) до $156,9 млн.

Заборгованість перед офіційними кредиторами - не членами Паризького клубу - скоротилася за рік на $69,9 млн (- 6,4%) до $1 млрд 26,2 млн.

Заборгованість перед офіційними кредиторами - колишніми країнами СЕВ - зменшилася на $40,1 млн (- 4,9%) до $951 млн.

Борг колишнього СРСР скоротився на $500 тис. до $22,4 млн, заборгованість по ОВДВП зменшилася на $100 тис. до $5,5 млн. Заборгованість за валютними держгарантіями Росії збільшилася в 2013 р. на $9,3 млн до $11 млрд 399,1 млн.

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