Нацбанк вирішив не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій

Національний банк України прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, щоб знайти валютний курс, навколо якого буде концентруватися ринок, повідомила журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова у четвер під час круглого столу в Києві.

«Ми пішли з ринку, і даємо ринку знайти спокійно той курс, навколо якого буде концентруватися ринок. Ринок став вузький і маленький, і два дні ми спостерігаємо тренд на зміцнення, ревальвацію», - сказала Щербакова.

Читайте такожДевальвація гривні зупинена - експерти

За її словами, очевидно, що ринку потрібен час, щоб перебудуватися, звикнути до постійних змін валютного курсу. «Зрозуміло, що ринок і бізнес повинен перелаштуватися. Зараз система, бізнес, у тому числі і населення адаптується до ситуації», - додала Щербакова.

Читайте такожМіжбанк відкрився зниженням курсу долара