Мінфін розробив проекти коригувань до бюджету з дефіцитом від 2 до 2,8%

Показники державного бюджету будуть переглядатися, і на сьогоднішній день у Міністерства фінансів є три проектИ коригувань до держбюджету з дефіцитом від 2 до 2,8%, повідомила сьогодні журналістам директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

«Показники бюджету будуть переглядатися... є три варіанти з дефіцитом 2-2,5-2,8%», - сказала Пахачук.

У той же час, вона зазначила, що оскільки спочатку до держбюджету закладений середньорічний курс на рівні 8,5 грн/дол., всі показники потрібно перераховувати, в тому числі за держборгом.

«Важливо, щоб ситуація на валютному ринку стабілізувалася. Розуміти діапазон коливань валютних курсів і закласти реалістичні показники», - додала Пахачук.

Читайте такожКабмін має намір здійснити секвестр бюджету на 65-80 млрд грн

