Нацбанк може підвищити облікову ставку

Національний банк України розглядає можливість підвищення облікової ставки, правління розглядатиме це питання в найближчі два дні, повідомила журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова у четвер у ході круглого столу в Києві.

“Зараз узгоджуються макропрогнози з Міністерством фінансів. Напевно, коли будуть знайдені точки дотику, ми вийдемо з пропозицією її підняти (облікову ставку - УНІАН)”, - сказала Щербакова.

За її словами, правління Нацбанку розглядатиме це питання в найближчі два дні.

«Особисто моя думка - ставку потрібно підвищувати. Це буде сигнал ринкам», - додала Щербакова. Водночас, вона не уточнила, якою може бути реакція ринків на підвищення ставки, й підкреслила, що це її думка, а рішення прийматиме правління НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Національний банк знижував облікову ставку двічі: до 6,5% із 13 серпня і до 7% із 10 червня, внаслідок чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ. Раніше Національний банк заявляв про наміри продовжити політику зниження облікової ставки.

Згідно із законом про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. Із травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.

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