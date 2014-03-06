Україна повинна заплатити $9 млрд держборгу до кінця року

Україна в січні-лютому погасила 1 млрд дол. зобов'язань за державним боргом, і до кінця року залишається заплатити 9 млрд дол., повідомила сьогодні журналістам директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

Вона нагадала, що в поточному році згідно з держбюджетом належало сплатити за борговими зобов'язаннями -10 млрд дол. «За січень-лютий ми вже виконали зобов'язання на 1 млрд дол., залишається 9 млрд дол.», - сказала вона.

Також Пахачук зазначила, що з 480 млрд грн держборгу на 31 січня 279 млрд грн номіновані в іноземній валюті, а валютний борг становить 33,7 млрд дол. У структурі валютного боргу найбільша частка, 27,8 млрд дол., припадає на запозичення на зовнішніх ринках. За її словами, якщо порівнювати з іншими країнами світу, особливо з країнами нашої групи, то це відносно невеликий борг.

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Основним кредитором України, за словами Пахачук, є Міжнародний валютний фонд, якому належить виплатити 3,5 млрд дол., зокрема 2,9 млрд дол. - у 2014 році.

Також Пахачук зазначила, що 47% боргу номіновано у доларах США, 48% - у гривні, решта - в євро і в спеціальних правах запозичення.