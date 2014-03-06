На підтримку ліквідності банків у лютому направили 22 млрд грн

Національний банк ухвалив рішення посилити присутність на ринку ліквідності й працювати з усіма банками без винятку, й направив на підтримку ліквідності банків у лютому 22 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова в ході круглого столу в Києві.

«Ми ухвалили рішення, що будемо на ринку ліквідності. Подача ліквідності банкам становила 8 млрд грн у січні й 22 млрд грн – у лютому», - сказала Щербакова.

Вона підкреслила, що НБУ практично відмовився від індивідуальних операцій і працює через тендери з підтримки ліквідності. «На сьогодні ухвалено рішення підтримувати всі банки, й це логічно в даній ситуації, повинні бути рівні доступи всіх банків до інструментів рефінансування. Сьогодні ми підтримуємо всі банки, без винятку», - додала вона.

Щербакова зазначила, що було розроблено кілька нових інструментів для підтримки ліквідності банків, у яких відплив депозитів. «Провели два тендери на суму 1,7 млрд грн для банків, у яких є відплив, під заставу державних паперів. Цього тижня Нацбанк уперше провів тендер без обмеження за ставкою й за сумою», - сказала вона.

За словами Щербакової, таким чином регулятор прагнув зберегти ринок державних цінних паперів і підтримати банківську систему.

Водночас, за її словами, починаючи з березня, Нацбанк почав працювати з інструментами з підтримки платоспроможності банків. «Лише почав діяти цього тижня. Відкрито кредитні лінії, в забезпечення прийнято кредитні пули, 6 або 8 банків почали отримувати ліквідність», - сказала вона. Щербакова пояснила, що рішення видавати кредит банкам під заставу діючих кредитів регулятор прийняв, оскільки вільні ОВДП у розпорядженні банків, які можна надати в заставу за кредитами, закінчуються.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відпливу депозитів із банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10-11 грн/дол. із 8 грн/дол. у грудні 2013 року.

На початку лютого Нацбанк розробив механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів з наданням ресурсів на строк до 360 днів банкам під потрійну облікову ставку НБУ (при діючій обліковій ставці в 6,5% це 19,5%) під заставу ОВДП або іноземної валюти.

Також регулятор з 28 лютого встановив низку обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право у разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через каси і банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Голова Нацбанку Степан Кубів пообіцяв підтримувати банки, які працюють у законодавчому полі, оскільки в регулятора є достатньо інструментарію для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами банків. За словами голови НБУ, банківська система на сьогоднішній день є здоровою, а вкладники захищені Фондом гарантування.

Обсяг депозитів в українських банках у січні цього року знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, зокрема на 4,9% по юрособах і на 0,9% - по фізособах. Скорочення обсягу депозитів відбулося вперше з жовтня 2013 року, коли депозити скоротилися за рахунок зменшення коштів юридичних осіб, тоді як зниження депозитів фізичних осіб останній раз спостерігалося більше двох років тому, в листопаді 2011 року.

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