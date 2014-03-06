Відплив депозитів з банків з 27 січня становить 9-10%

Відплив депозитів із банківської системи, починаючи з 27 січня, становить 9-10%, що є незначним для банківської системи й не руйнує її основу, повідомила сьогодні журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова в ході круглого столу в Києві.

«Відплив на сьогодні 9-10%, із 27 січня. На сьогодні він незначний для системи, не руйнує основу банківської системи», - сказала Щербакова.

За її словами, таке явище неприємне для банків й на даний час банки прагнуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами повною мірою, повертаючи депозити, а Нацбанк надає підтримку всім банкам без винятку.

Щербакова підкреслила, що, незважаючи на відплив депозитів, підвищеного попиту на іноземну валюту з боку населення немає. «Немає великого попиту на валюту, з 27 січня у нас чистий профіцит (перевищення пропозиції валюти над попитом – УНІАН)», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відтоку депозитів з банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10,50 грн/дол. з 8,2 грн/дол. в грудні 2013 року.

Починаючи з п'ятниці, 28 лютого, гривня планомірно зміцнюється на валютному ринку, і сьогодні на момент відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара досягли 9,20-9,50 грн/дол.

Нагадаємо, що Нацбанк з 28 лютого встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право в разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через каси та банкомати до 15 тис грн на клієнта в добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Голова Нацбанку Степан Кубів пообіцяв підтримувати банки, які працюють в законодавчому полі, оскільки в регулятора є достатньо інструментарію для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами банків. За словами голови НБУ, банківська система на сьогоднішній день є здоровою, а вкладники захищені Фондом гарантування вкладів.

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