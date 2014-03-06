Україна обслуговуватиме держборг і не планує його реструктуризацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

«Ми обслуговуватимемо борги згідно з узятими зобов'язаннями, але якщо буде ініціатива кредитора, ми її розглянемо. Мі не говоримо про реструктуризацію боргу», - сказала Пахачук.

Також вона зазначила, що зараз проводяться консультації з Міжнародним валютним фондом і запозичення здійснюються лише на внутрішньому ринку. «Практично всі ринки закрилися», - додала вона.

Водночас, Пахачук підкреслила, що фінансування бюджетного дефіциту за рахунок викупу ОВДП на внутрішньому ринку за підтримки Нацбанку – це нормальний механізм із урахуванням поточної ситуації, але це тимчасовий інструмент.

Як повідомляв УНІАН, Україна допускає можливість проведення переговорів із реструктуризації зовнішніх державних боргів – зокрема, боргів Міжнародному валютному фонду й за валютними облігаціями, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів Олександр Шлапак. За словами міністра, до кінця року Україна повинна виплатити за своїми зовнішніми зобов'язаннями близько 10 млрд дол., зокрема МВФ. Пікові платежі припадуть на травень, червень і серпень.

Загальна сума державного й гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).

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