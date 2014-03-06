МВФ надасть оцінку економічної ситуації в Україні після вихідних

Місія Міжнародного валютного фонду зможе представити перші оцінки ситуації в Україні та свої рекомендації з приводу подолання кризових явищ у країні після вихідних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському медіа-центрі повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета. «Вони (місія - УНІАН) поки вивчають ситуацію. Місія зможе сформулювати перші рекомендації після вихідних», - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що сам факт проведення переговорів багато в чому стабілізує загальноекономічну ситуацію в країні. «Економіка України в цілому не така погана, як ситуація, скажімо, в системі державних фінансів. Давайте розділимо ці дві сфери, - сказав Шеремета. - Проте факт переговорів стабілізує ситуацію в цілому».

При цьому міністр повідомив, що на даний момент якихось нових умов співпраці МВФ не виставляє. Зокрема, питання формування ринку землі, що раніше озвучувалося в ЗМІ, не стоїть. «Це питання не обговорюється ні як умови надання коштів, ні як загальна оцінка ситуації», - сказав Шеремета. Водночас він зазначив, що сторони обговорюють питання фіскальної дисципліни й загальної соціально-політичної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ почала роботу в Києві у вівторок, 4 березня. Угоду про роботу фахівців Фонду було досягнуто наприкінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ із пропозицією відновити діалог.

Як зазначав міністр фінансів України Олександр Шлапак, імовірний розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років. Причому, при вдалому перебігу переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, обсяг першого траншу може становити 2-3 млрд дол.

Глава уряду України Арсеній Яценюк уже заявив, що Кабмін готовий виконати всі вимоги МВФ. На думку експертів, такими вимогами були й залишаються: гнучкий валютний курс, підвищення внутрішніх тарифів на газ і скорочення дефіциту бюджету.