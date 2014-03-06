Гривня піднялася до 9,25 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,2000/9,5000, до 12:00 звузився спред 9,3000/9,3900. До закриття торгів цінові рівні знизилися 9,2000/9,2500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2546/0,2630, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2574/0,2590. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2563/0,2599. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,2805 (+0.3105).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3725/1,3770. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,6235/13,0370, до 12:00 ціни становили 12,7715/12,8990. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 12,6510/12,7235.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на міжбанківському валютному ринку України торги доларом СШАвідкрилися триваючим зниженням котирувань - 9,2000/9,5000.

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