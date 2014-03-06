НАБУ: Українці віддають перевагу короткостроковим та середньостроковим депозитам

Про це йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

За даними асоціації, питома вага депозитів на термін до 1 року (зокрема залишків на поточних рахунках громадян) становить майже 65% від загального обсягу депозитів, залучених банківськими установами протягом 2013 року.

Кошти, залучені банками на термін понад 2 роки, формують лише 1% депозитної бази фізичних осіб. Інші депозити від домогосподарств у зазначеному періоді залучено на термін від 1 до 2 років.

За даними асоціації, середнє значення індексу ставок за гривневими депозитами фізичних осіб з початку року по 5 березня 2014 року за коштами, залученими на 3 місяці, становить 16,45%, на 6 місяців - 17,50%, на 9 місяців - 17,94%, на 12 місяців - 18,20%. За доларовими депозитами (на відповідні терміни) - 6,31%, 6,99%, 7,66% і 7,88%. За депозитами в євро - 5,13%, 5,61% , 6,36% і 6,52%.

На думку експертів НАБУ, навіть в умовах невизначеності на фінансових ринках різниця в процентних ставках забезпечує високу привабливість вкладів у національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової, відплив депозитів з банківської системи, починаючи з 27 січня, становить 9-10%, що є незначним для банківської системи і не руйнує її основу.

Обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, у тому числі в національній валюті - на 2,4%, в іноземній - на 2,1%.

Читайте такожДевальвація гривні зупинена - експерти