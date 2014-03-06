Інфляція в Україні прискорилася до 0,6%

Інфляція в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року прискорилася до 0,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти лютого 2013 року) також зафіксована інфляція 1,2%, із початку 2014 року (лютий 2014 року до грудня 2013 року) зафіксована інфляція 0,8%.

Як повідомляє Держстат, у лютому проти січня 2014 року найбільше подорожчали фрукти - на 8,6% (проти лютого 2013 року подешевшали на 8,5%), овочі - на 5,9% (подорожчали на 14,6%), пальне - на 4,1% (на 1,8%), цукор - на 3,4% (на 30,3%), транспорт - на 2,1% (на 4,1%), масло - на 1,7% (на 12,1%), молоко - на 1,3% (на 6%), фармацевтична продукція на 1,3% (на 3,9%), відпочинок і культура - на 1,2% (на 1,1%), сир на 1,1% (на 7,5%), риба - на 1% (подешевшала на 1,3%), залізничний транспорт - на 0,8% (подорожчав на 13,8%)

Зниження цін зафіксовано на одяг і взуття - на 4,8% (на 8,2%), на яйця - на 2,6% (на 8,3%), на соняшникову олію - на 0,7% (на 0,4%).

За рештою позицій у листопаді проти жовтня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,5 п.п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року сповільнилася до 0,2% із 0,5%, зафіксованих у грудні 2013 року порівняно з листопадом 2013 року. Порівняно з січнем 2013 року інфляція становила 0,5%, і таким чином збереглася на рівні, зафіксованому в грудні 2013 року порівняно з груднем 2012 року.

Держбюджет на 2014 рік передбачає зростання цін на 4,3%.