ТОП-10 (6 березня)

Мінфін розробив проекти коригувань до бюджету з дефіцитом від 2 до 2,8%

Нацбанк вирішив не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій

Нацбанк може підвищити облікову ставку

Україна повинна заплатити $9 млрд держборгу до кінця року

Аваков оцінив втрати бюджету від незаконних схем Курченка в 7 млрд грн

«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за січень

Мінекономрозвитку вважає, що підвищення цін на газ неминуче

Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $2,344 млрд

Нацбанк витратив на підтримку гривні в лютому $1,7 млрд

МВФ надасть оцінку економічної ситуації в Україні після вихідних

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Мінфін розробив проекти коригувань до бюджету з дефіцитом від 2 до 2,8%

Показники державного бюджету будуть переглядатися, і на сьогоднішній день у Міністерства фінансів є три проектИ коригувань до держбюджету з дефіцитом від 2 до 2,8%, повідомила сьогодні журналістам директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

«Показники бюджету будуть переглядатися... є три варіанти з дефіцитом 2-2,5-2,8%», - сказала Пахачук.

У той же час, вона зазначила, що оскільки спочатку до держбюджету закладений середньорічний курс на рівні 8,5 грн/дол., всі показники потрібно перераховувати, в тому числі за держборгом.

«Важливо, щоб ситуація на валютному ринку стабілізувалася. Розуміти діапазон коливань валютних курсів і закласти реалістичні показники», - додала Пахачук.

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Нацбанк вирішив не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій

Національний банк України прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, щоб знайти валютний курс, навколо якого буде концентруватися ринок, повідомила журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова у четвер під час круглого столу в Києві.

«Ми пішли з ринку, і даємо ринку знайти спокійно той курс, навколо якого буде концентруватися ринок. Ринок став вузький і маленький, і два дні ми спостерігаємо тренд на зміцнення, ревальвацію», - сказала Щербакова.

За її словами, очевидно, що ринку потрібен час, щоб перебудуватися, звикнути до постійних змін валютного курсу. «Зрозуміло, що ринок і бізнес повинен перелаштуватися. Зараз система, бізнес, у тому числі і населення адаптується до ситуації», - додала Щербакова.

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Нацбанк може підвищити облікову ставку

Національний банк України розглядає можливість підвищення облікової ставки, правління розглядатиме це питання в найближчі два дні, повідомила журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова у четвер у ході круглого столу в Києві.

“Зараз узгоджуються макропрогнози з Міністерством фінансів. Напевно, коли будуть знайдені точки дотику, ми вийдемо з пропозицією її підняти (облікову ставку - УНІАН)”, - сказала Щербакова.

За її словами, правління Нацбанку розглядатиме це питання в найближчі два дні.

«Особисто моя думка - ставку потрібно підвищувати. Це буде сигнал ринкам», - додала Щербакова. Водночас, вона не уточнила, якою може бути реакція ринків на підвищення ставки, й підкреслила, що це її думка, а рішення прийматиме правління НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Національний банк знижував облікову ставку двічі: до 6,5% із 13 серпня і до 7% із 10 червня, внаслідок чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ. Раніше Національний банк заявляв про наміри продовжити політику зниження облікової ставки.

Згідно із законом про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. Із травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.

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Україна повинна заплатити $9 млрд держборгу до кінця року

Україна в січні-лютому погасила 1 млрд дол. зобов'язань за державним боргом, і до кінця року залишається заплатити 9 млрд дол., повідомила сьогодні журналістам директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

Вона нагадала, що в поточному році згідно з держбюджетом належало сплатити за борговими зобов'язаннями -10 млрд дол. «За січень-лютий ми вже виконали зобов'язання на 1 млрд дол., залишається 9 млрд дол.», - сказала вона.

Також Пахачук зазначила, що з 480 млрд грн держборгу на 31 січня 279 млрд грн номіновані в іноземній валюті, а валютний борг становить 33,7 млрд дол. У структурі валютного боргу найбільша частка, 27,8 млрд дол., припадає на запозичення на зовнішніх ринках. За її словами, якщо порівнювати з іншими країнами світу, особливо з країнами нашої групи, то це відносно невеликий борг.

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Основним кредитором України, за словами Пахачук, є Міжнародний валютний фонд, якому належить виплатити 3,5 млрд дол., зокрема 2,9 млрд дол. - у 2014 році.

Також Пахачук зазначила, що 47% боргу номіновано у доларах США, 48% - у гривні, решта - в євро і в спеціальних правах запозичення.

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Аваков оцінив втрати бюджету від незаконних схем Курченка в 7 млрд грн

Втрати державного бюджету України за 2012-2013 роки від нелегальної реалізації нафтопродуктів на території України групою компаній СЕПЕК бізнесмена Сергія Курченка становлять близько 7 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Міністерством внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрита, за оцінкою міністерства, злочинна схема ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (належить Курченку С.В.)», - написав Аваков.

«Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Внештрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-Форвардінг" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їх переробки як давальницької сировини і подальшого "реекспорту" за кордон», - зазначає глава МВС.

У своєму повідомленні він підкреслює, що «фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків та зборів, через що бюджет втратив близько 7 млрд грн».

Також очільник відомства повідомив, що з метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти без сплати податків легальним гуртовим постачальникам палива.

«Відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві», - повідомив Аваков.

Також у повідомленні міністра зазначається, що під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп'ютерну техніку.

«Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ», - написав глава МВС.

Крім того, як повідомляє Аваков, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній СЕПЕК збитків НАК "Нафтогаз України" на суму 1,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. СЕПЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним із великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЕПЕК).

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«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за січень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розрахувалася з російським газовим монополістом, компанією «Газпром», за імпортований у січні 2014 року природний газ, йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

«Виконуючи існуючі домовленості з російською стороною і незважаючи на скрутний економічний стан у країні, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставки російського природного газу в січні 2014 року», - йдеться у повідомленні.

Водночас компанія не називає перераховану «Газпрому» суму.

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«Для забезпечення стабільних поставок газу за діючим контрактом з ВАТ «Газпром» компанія продовжить безперервне проведення розрахунків за одержаний у лютому поточного року природний газ», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, борг України перед Росією за газовим контрактом становить 2 млрд дол. США.

4 березня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що російський газовий гігант із квітня 2014 року скасовує пільги на поставки газу Україні.

17 грудня 2013 року президент Росії Володимир Путін і на той час президент України Віктор Янукович домовилися про зниження вартості російського газу для України до 268,5 із 400 дол. за тисячу кубометрів.

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Мінекономрозвитку вважає, що підвищення цін на газ неминуче

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України вважає неминучим підвищення цін на газ для населення, оскільки в країні немає коштів для продовження субсидування цієї сфери. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова міністерства Павло Шеремета.

«У нас був варіант поступитися своєю свободою за низькі ціни на газ. Але ми вибрали свободу. І якщо ми змогли заплатити таку ціну за свободу, то ми зможемо заплатити й реальну ціну за газ», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що насправді у країни просто немає вибору. «Ми повинні бути чесними. Потрібно платити реальну ціну. І у нас немає коштів на субсидії», - сказав міністр.

Раніше про можливість підвищення цін на газ для населення і, як наслідок, цін на комунальні послуги заявили міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан і глава уряду Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Мінрегіонбуд зазначав, що в державному бюджеті України на 2014 рік передбачено 6,7 млрд грн на погашення заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) різниці в тарифах на газ. Станом на 3 лютого 2014 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становила майже 27 млрд грн.

У 2013 році підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 21,5 млрд грн, а рівень розрахунків становив лише 55,8% (12 млрд грн).

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Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $2,344 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 березня 2014 року становили 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол. менше показника на 1 лютого в 17,806 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

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Нацбанк витратив на підтримку гривні в лютому $1,7 млрд

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в лютому становив 1,721 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальне сальдо валютних інтервенцій в лютому було негативним і становило 1,721 млрд дол. США. Значна частка продажів іноземної валюти Національним банком була спрямована на підтримку платежів НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ», - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в січні становив 1,7 млрд дол.

Золотовалютні резерви Нацбанку на 1 березня 2014 року становилм 15,462 млрд дол., що на 13,2% менше показника на 1 лютого в 17,806 млрд дол.

Нагадаємо, наприкінці лютого Нацбанк ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, щоб дати можливість знайти валютний курс, навколо якого концентруватиметься ринок.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи й посилив заходи до валютних спекулянтів.

Із 7 лютого Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, й тепер курс гривні до долара встановлюється на рівні середньоринкового курсу на міжбанківському валютному ринку.

Починаючи з 28 лютого гривня планомірно зміцнюється на валютному ринку, й сьогодні на момент відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара досягли 9,20-9,50 грн/дол.

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МВФ надасть оцінку економічної ситуації в Україні після вихідних

Місія Міжнародного валютного фонду зможе представити перші оцінки ситуації в Україні та свої рекомендації з приводу подолання кризових явищ у країні після вихідних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському медіа-центрі повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета. «Вони (місія - УНІАН) поки вивчають ситуацію. Місія зможе сформулювати перші рекомендації після вихідних», - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що сам факт проведення переговорів багато в чому стабілізує загальноекономічну ситуацію в країні. «Економіка України в цілому не така погана, як ситуація, скажімо, в системі державних фінансів. Давайте розділимо ці дві сфери, - сказав Шеремета. - Проте факт переговорів стабілізує ситуацію в цілому».

При цьому міністр повідомив, що на даний момент якихось нових умов співпраці МВФ не виставляє. Зокрема, питання формування ринку землі, що раніше озвучувалося в ЗМІ, не стоїть. «Це питання не обговорюється ні як умови надання коштів, ні як загальна оцінка ситуації», - сказав Шеремета. Водночас він зазначив, що сторони обговорюють питання фіскальної дисципліни й загальної соціально-політичної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ почала роботу в Києві у вівторок, 4 березня. Угоду про роботу фахівців Фонду було досягнуто наприкінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ із пропозицією відновити діалог.

Як зазначав міністр фінансів України Олександр Шлапак, імовірний розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років. Причому, при вдалому перебігу переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, обсяг першого траншу може становити 2-3 млрд дол.

Глава уряду України Арсеній Яценюк уже заявив, що Кабмін готовий виконати всі вимоги МВФ. На думку експертів, такими вимогами були й залишаються: гнучкий валютний курс, підвищення внутрішніх тарифів на газ і скорочення дефіциту бюджету.