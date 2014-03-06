ЄЦБ підвищив прогноз зростання економіки єврозони

ЄЦБ підвищив прогноз зростання економіки регіону в 2014 р. до 1,2% з грудневих 1,1%. Про це заявив глава ЄЦБ Маріо Драгі, пишуть "Вести.ru".

Водночас ЄЦБ знизив оцінку інфляції на поточний рік з 1,1% до 1%.

"Єврозону чекає тривалий період низької інфляції, посилення буде поступовим. Проте зниження цін на енергоносії підтримає реальні доходи населення", - заявив Драгі.

Раніше стало відомо, що регулятор зберіг ключову процентну ставку у рекордно низькому рівні.

Ставка за депозитами також була збережена у нульовому значенні. Обидва рішення регулятора не стали несподіванкою для експертів, які очікували збереження ставок попередніх значень.

Економіка єврозони зросте на 1,5% в 2015 р., а інфляція прискориться до 1,3%, як і очікувалося в грудні. У 2016 р. зростання ВВП складе 1,8%, інфляції - 1,5%, до IV кварталу зростання цін прискориться до 1,7%.

Драгі вкотре заявив, що ЄЦБ має намір зберігати ключові процентні ставки на поточному рівні або нижче протягом тривалого часу.

"Низька інфляція пояснюється міжнародними чинниками", - пояснив він.

Також Драгі знову зазначив, що єврозону чекає тривалий період низької інфляції і найближчими місяцями інфляція в регіоні залишатиметься близько поточних рівнів. Ціни будуть поступово зростати протягом наступного періоду у 2,5 року.

За словами голови ЄЦБ, геополітичні ризики можуть негативно позначитися на темпах відновлення регіону.

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