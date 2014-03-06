Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $2,344 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 березня 2014 склали 15,462 млрд дол, що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол менше показника на 1 лютого в 17,806 млрд дол, повідомляється на сайті Національного банку України.

«За попередніми даними на 1 березня 2014 року, обсяг золотовалютних резервів склав 15,462 млрд дол в еквіваленті», - йдеться в повідомленні регулятора.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 24,27 %, або на 4,954 млрд дол

На 1 березня резерви в іноземній валюті становлять 13,637 млрд дол, резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол, спеціальні права запозичення – 16,08 млн дол, золото - 1,809 млрд дол.

Нацбанк підкреслює, що в лютому Україна вчасно і в повному обсязі виконувала свої планові зобов'язання за державним та гарантованим державою боргом. «У лютому проведено погашення та обслуговування боргу перед МВФ в сумі 376 млн дол в еквіваленті та інші платежі за зобов'язаннями уряду України в обсязі 423 млн дол», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, регулятор зазначив, що поступовий перехід до гнучкого курсоутворення і продовження переговорів про надання фінансової підтримки з МВФ та іншими кредиторами знижує тиск на золотовалютні резерви, а в перспективі буде сприяти їх зростанню.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви на 1 лютого 2013 склали 17,805 млрд дол, що на 12,8 %, або на 2,611 млрд дол, менше показника на 1 січня в 20,416 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83 %, або на 4,130 млрд дол

З 7 лютого Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, а наприкінці лютого прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, щоб дати можливість знайти валютний курс, навколо якого буде концентруватися ринок.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

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