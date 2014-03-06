Нацбанк витратив на підтримку гривні в лютому $1,7 млрд

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в лютому становив 1,721 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальне сальдо валютних інтервенцій в лютому було негативним і становило 1,721 млрд дол. США. Значна частка продажів іноземної валюти Національним банком була спрямована на підтримку платежів НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ», - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в січні становив 1,7 млрд дол.

Золотовалютні резерви Нацбанку на 1 березня 2014 року становилм 15,462 млрд дол., що на 13,2% менше показника на 1 лютого в 17,806 млрд дол.

Нагадаємо, наприкінці лютого Нацбанк ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, щоб дати можливість знайти валютний курс, навколо якого концентруватиметься ринок.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи й посилив заходи до валютних спекулянтів.

Із 7 лютого Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, й тепер курс гривні до долара встановлюється на рівні середньоринкового курсу на міжбанківському валютному ринку.

Починаючи з 28 лютого гривня планомірно зміцнюється на валютному ринку, й сьогодні на момент відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара досягли 9,20-9,50 грн/дол.

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