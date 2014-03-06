ЄБРР очікує від влади України політичної стабільності та фіскальної дисципліни

Про це йдеться в заяві президента банку Сума Чакрабарті, розміщеному на сайті ЄБРР.

«Європейський банк реконструкції та розвитку, як один із найбільших іноземних інвесторів України, оцінює ситуацію і готовий надати свою допомогу. За умови прийняття правильної макроекономічної політики, що включає програму стабілізації економіки по лінії Міжнародного валютного фонду, ми готові щорічно інвестувати в економіку України від 800 млн до мільярда євро протягом кількох років», - йдеться в заяві Чакрабарті.

У числі умов надання коштів глава ЄБРР назвав фіскальну дисципліну і зовнішню фінансову консолідаці , політичну стабільність, розвиток приватного сектору за допомогою залучення якомога більшої кількості потенційних реципієнтів до ресурсному потенціалу країни, а також жорстку боротьбу з корупцією за допомогою мудрого і «правильного управління», в основу якого буде покладено принцип верховенства права.

«Борг країни зріс до 75 млрд дол. Національна валюти знецінилася з початку року на 20%. Все це говорить про те, що країні необхідна нова економічна політика, - йдеться в заяві президента ЄБРР. - Будь-який пакет допомоги може зараз допомогти Україні виконати найбільш термінові зобов'язання, проте його довгострокову дію буде відчутно тільки в тому випадку, якщо буде обрана правильна економічна політика, спрямована на стійке економічне зростання».

При цьому глава ЄБРР висловив переконання, що Україна обрала новий шлях розвитку і в цей момент дуже важливо залишатися поруч. «І ми готові це зробити. Наша допомога буде ґрунтовною, і ми, у співпраці з світовою спільнотою, готові її надати, тому що ми єдині в розумінні головного: ми бажаємо Україні успіху», - підкреслив Чакрабарті у своїй заяві.

Раніше ЄБРР висловив готовність інвестувати в економіку України щонайменше 5 млрд євро до 2020 року.

Довідка УНІАН. ЄБРР є одним з найбільших інвесторів та кредиторів України, учасником широкого спектру проектів як у державному, так і в приватному секторі України. У 2013 році банк профінансував в цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн євро (понад 1 млрд дол), що на 0,2 млрд дол менше показника 2012 року. Станом на 1 січня 2014 ЄБРР узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро в 321 проект в Україні .

19 лютого на тлі значного погіршення ситуації в нашій країні і розгортання повномасштабних бойових дій на вулицях Києва, що призвели до загибелі майже ста осіб, ЄБРР заявив про призупинення своєї діяльності в Україні. Пізніше, з формуванням нової парламентської коаліції і призначенням нового уряду, банк повернувся до активної роботи в Україні.