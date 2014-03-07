Падіння рубля спровокували кримський референдум і відновлення економіки єврозони - ЗМІ

Після дводенної перерви курс європейської валюти на торгах Московської біржі піднявся вище рівня 50 руб./євро. За підсумками торгів курс становив 50,11 руб./євро, що виявилося на 60 коп. вище закриття середовища. При цьому курс долара зріс на вчорашніх торгах всього на 17%, до позначки 36,2 руб./$. Вартість бівалютного кошика піднялася до позначки 42,46 руб., що на 37% вище закриття середовища, пише "Комерсант-Україна".

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На валютні курси вплинув зовнішньополітичний фактор. Верховна рада Криму прийняла рішення прискорити референдум про статус автономної республіки, перенісши його проведення з 30 на 16 березня. У цей час інвестори більше побоюються відповідних кроків з боку західних країн, ніж економічних наслідків приєднання Криму до Росії, відзначає трейдер одного із західних банків. "На ринку побоюються введення санкцій щодо Росії, оцінити які в поточних умовах дуже складно. Тому багато іноземні клієнти відновили втечу з рублевих активів",- відзначив трейдер.

Додали ваги загальноєвропейській валюті також економічні новини з Європи. "Банк Англії не прийняв ніяких принципово нових рішень на березневому засіданні, зберігши рівень процентної ставки на позначці 0,50% річних, як колишнім залишився і формальний обсяг програми викупу активів, 375 млрд фунтів стерлінгів",- зазначила аналітик компанії "Альпарі" Ганна Бодрова.

Підсумки засідання європейського центробанку (ЄЦБ) виявилися більш динамічними. Ставка рефінансування залишилася без зміни (0,25%), проте був підвищений прогноз економічного зростання в регіоні, а в коментарях глава регулятора Маріо Драгі був на рідкість позитивний і зазначив, що високе безробіття в регіоні стабілізується, а обмінний курс євро не цікавить центробанк.