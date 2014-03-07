Fitch підтвердило рейтинг Європейського стабфонду на рівні "ААА", прогноз - стабільний

09:17, 07 березня 2014
Фінанси
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Рейтинг відображає високий рівень підтримки, що надається країнами єврозони.

Fitch подтвердило наивысший рейтинг Европейского стабфонда / cheap-trip.eu

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Європейського стабілізаційного механізму (European Stability Mechanism, ESM) на рівні "ААА" і короткостроковий рейтинг "F1+" зі стабільним прогнозом, передає ПРАЙМ.

ESM - створений в Європі постійний інститут, за допомогою якого буде підвищуватися ефективність надання допомоги державам ЄС, які потрапили у складні фінансові умови. Механізм виконує функції, які раніше покладалися на Європейський фонд фінансової стабілізації (EFSF) і Європейський механізм фінансової стабілізації (EFSM).

Рейтинг відображає високий рівень підтримки, що надається країнами єврозони, який виражається в сильних фінансових показниках, а також статус привілейованого кредитора.

"Механізм резервного капіталу ESM сильніше, ніж у інших багатосторонніх банків розвитку. Він може бути використаний не тільки для відновлення засобів у разі збитків, але і для збільшення кредитного потенціалу ESM", - відзначають аналітики агентства.

На кінець грудня 2013 року активи ESM були зосереджені у двох країнах-кредиторах - Іспанії та на Кіпрі.

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