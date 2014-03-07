Росія, спровокувавши конфлікт з Україною, обвалила власну економіку

Російська економіка постраждає від кризи в Криму, вважають експерти. Агентства Fitch і Moody's підтвердили суверенний рейтинг Росії, але попередили про ризики його зниження. Для Moody's підставою для перегляду стане збройний конфлікт, для Fitch - введення фінансово-економічних санкцій проти РФ за експансію в Україну, пишуть "Ведомости".

Ситуація погіршується, пише Moody's: невизначеність прискорить відтік капіталу, а однієї загрози санкцій буде достатньо, щоб підірвати довіру інвесторів і знизити кредитоспроможність російських позичальників. Основний удар кримська криза завдасть по інвестиційному попиту, вказує Bank of America Merril Lynch: інвестпрограми постраждають через зростання вартості запозичень (ЦБ тимчасово підвищив ключову ставку з 5,5 до 7%) і підвищених політичних ризиків. Прогноз Bank of America Merril Lynch - скорочення вкладень в основний капітал на 3,3% за підсумками 2014 р.

Промисловість не зможе безболісно пережити загострення українського кризи, засвідчило експрес-опитування керівників промислових підприємств, проведене Інститутом Гайдара. 46% респондентів очікують зниження випуску з-за українського кризи, 50% не чекають «особливого впливу». Лише 4% підприємств розраховують на зростання випуску у зв'язку з відходом з ринку українських конкурентів. Причини спаду можуть бути двоякими, пишуть дослідники. По-перше, споживачі російської продукції в Україні можуть скоротити свої закупівлі. По-друге, загострення російсько-українських відносин може призвести до закриття кордонів та зростання політичних ризиків для російських постачальників, після чого вони почнуть відмовлятися від постачань. Більш віддаленим і непрямим втратам виробництва поки складно дати адекватну оцінку, визнають автори опитування. Негативно впливає і ослаблення курсу рубля, яке призведе до подорожчання імпортних сировини і матеріалів, машин і устаткування. А зростання цін на продукцію РФ ускладнить її збут.