Нідерланди заарештували багатомільйонні рахунки українських чиновників

Нідерланди заарештували рахунки, які належать громадянам України, щодо яких були запроваджені санкції Євросоюзу.

Як повідомив міністр фінансів Нідерландів Ерун Дейсселблум, мова йде про сотні мільйонів євро, передає ТСН.

За словами міністра, заарештовані активи є підозрілими, але не уточнив, кому саме вони належать.

При цьому вчора ввечері він заявив у парламенті, що в країні в останні кілька тижнів відзначено ряд "незвичайних фінансових транзакцій". На його думку, ця активність була пов'язана зі спробами деяких українських бізнесменів вивести кошти, вкладені у фінансові інститути Нідерландів.

Нагадаємо, раніше про заморожування активів 18 громадян України, які підозрюються в корупції і привласненні державних коштів, оголосили Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн і Канада.