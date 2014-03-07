Уряд Японії готовий надати фіндопомогу Україні

Уряд Японії готовий взяти участь в наданні фінансової допомоги Україні й визначить конкретну суму на основі консультацій з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив у п'ятницю журналістам у Токіо глава МЗС країни Фуміо Кісіда, передає ИТАР-ТАСС.

«Ми позитивно ставимося до фінансової допомоги Україні, - відзначив міністр. - Необхідна сума буде визначена на основі результатів роботи дослідницької місії МВФ і консультацій з самою Україною».

Глава МЗС ухилився від відповіді на питання, чи має намір Японія приєднатися до санкцій, введених США у зв'язку з ситуацією в Україні. «Ми відповідним чином реагуватимемо на ситуацію, що складається, аналізуючи наявні тенденції та дії різних держав», - сказав міністр.

Він зазначив, що Токіо із занепокоєнням стежить за обстановкою в Україні, і вкотре висловився за дотримання територіальної цілісності країни.