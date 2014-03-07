Міжбанк відкрився доларом по 9,30 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 9,0000/9,3000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2483/0,2565, котирування з євро-гривні пішли вниз - 12,4830/12,9010. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3864/66 (четвер - 1,3736/38).

Як повідомляв УНІАН, у четвер на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися триваючим зниженням котирувань 9,2000/9,2500.

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