Кабмін звільнив керівництво Антимонопольного комітету

Про це йдеться у розпорядженнях уряду від 1 березня, опублікованих на урядовому порталі.

Як наголошується, усі чиновники звільнені за власним бажанням.

Раніше Кабмін звільнив голів Укрдержреєстру, Держфінінспекції, а також провів ряд кадрових перестановок у МЗС і МВС.