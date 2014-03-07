Кабмін звільнив керівництво Антимонопольного комітету

11:02, 07 березня 2014
Фінанси
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Кабінет міністрів низкою розпоряджень звільнив керівництво Антимонопольного комітету України, а саме - першого заступника голови АМКУ Рафаеля Кузьміна, а також заступників голови АМКУ Ларису Колесник і Федора Влада.

Как отмечается, все чиновники уволены по собственному желанию

 Про це йдеться у розпорядженнях уряду від 1 березня, опублікованих на урядовому порталі. 

Як наголошується, усі чиновники звільнені за власним бажанням. 

Раніше Кабмін звільнив голів Укрдержреєстру, Держфінінспекції, а також провів ряд кадрових перестановок у МЗС і МВС.

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