У Китаї зафіксовано перший в країні корпоративний дефолт

Китайський виробник сонячних батарей Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. оголосив про дефолт, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

7 березня секретар правління Chaori Лю Тьелонг заявив, що компанія не може виплатити відсотки на суму $14,7 млн за облігаціями, пославшись на відсутність достатніх коштів для виплат.

Дефолт Chaori став першим на китайському ринку корпоративного боргу. Досі ризикових позичальників підтримував китайський уряд або державні банки.

У заяві компанії йдеться, що Chaori прийме всі необхідні заходи для того, щоб знизити збитки для власників облігацій.