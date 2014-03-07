Економісти сумніваються в доцільності відновлення випуску ПДВ-облігацій

По суті, такі облігації є тим же самим аналогом фінансових векселів (просто векселя не враховуються в сумі держборгу і тому не вітаються МВФ). Таку думку висловив президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко у статті для LB.ua

За словами експерта, уряд Арсенія Яценюка продемонструвало дивну логіку відносно бізнесу так як ще недавно активно критикувало практику випуску ПДВ-облігацій, називаючи її корупційною.

"Ще складніше зрозуміти, навіщо випускати ПДВ-облігації, якщо на засідання Арсеній Яценюк заявив, що автоматичне відшкодування ПДВ в Україні вже становить 70% від заявлених до відшкодування обсягів. І планується його довести до 90%. Навіщо ж тоді облігації?", - говорить Охріменко. - "Якщо вже Україні вирішила рухатися до ЄС, а це дійсно мета України, то варто було б не знищувати, а розвивати європейські методи оподаткування, де відшкодування дійсно становить 100%, а ПДВ-облігації давно пішли в минуле. Замість цього уряд Яценюка хоче цю погану звичку уряду Азарова відродити і зробити постійною".

На думку радника президента Київської школи економіки Ігоря Шумило, ключовий ризик ПДВ-облігацій - в наданні рефінансування під ці папери тільки обраним банкам, що створює корупційні ризики і вимиває оборотні кошти у бізнесу за рахунок дисконтів по таких паперах.